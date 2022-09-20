В России могут принять законопроект об исламском банкинге
Проект закона о пилотировании исламского банкинга в ряде регионов России внесен в Госдуму, сообщил в ходе Международного банковского форума "Банки России - XXI век" глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Документ внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов, в том числе Аксаковым.
В пилотном проекте по реализации исламского банкинга будут участвовать Дагестан, Чечня, а также Башкирия и Татарстан, уточнил глава комитета Госдумы.