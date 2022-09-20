Беларусь обвинила Украину в бездействии

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что в Минске не видят никаких политических шагов Украины по урегулированию конфликта.

"К сожалению, сегодня мы в Беларуси не видим позитивных шагов со стороны политического руководства Украины, видимо, которое выполняет указки Запада, прежде всего США, ведь американцы далеко, им абсолютно все равно, что происходит на территории Европы, что происходит в Украине, что гибнут люди, братья», - цитирует Вольфовича БелТА.

Госсекретарь также отметил, что сегодня обстановка накалилась до предела со времен холодной войны.

«Мы видим, насколько нарастает угроза миру, безопасности стран. Наверное, сегодня обстановка накалилась до предела со времен холодной войны, такого накала не было. И самая главная задача - сделать так, чтобы наши народы жили спокойно», - сказал он.