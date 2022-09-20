Белый дом: США всерьез восприняли слова Путина

«США всерьез восприняли слова президента России Владимира Путина о готовности Москвы использовать любые средства для защиты территориальной целостности». Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что в Вашингтоне отслеживают стратегическую конфигурацию россиян, чтобы скорректировать американскую, если в этом возникнет необходимость. Однако, по его словам, США пока не видят необходимости повышать готовность ядерных сил.

Кирби также заявил, что Россия столкнется с «серьезными последствиями» со стороны США, если она решит использовать ядерное оружие.