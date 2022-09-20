Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в освобожденном городе Лачин.

«Освобождение Лачина навсегда останется в истории. Сегодня в городе Лачин, в центре города, на центральной улице я поднял азербайджанский флаг. Этот флаг будет развеваться здесь вечно.

Город Лачин, как и весь Лачинский район, подвергся армянскому вандализму, как и все другие оккупированные населенные пункты. В каждом селе и городе есть проявления армянского вандализма. Был полностью разрушен город Агдам, а также города Физули и Джебраил, все села. Кое-где, в том числе и в городе Лачин, армяне проводили незаконное заселение - они переселили сюда лиц армянского происхождения из Армении и - в основном, из-за границы - из Сирии и Ливана - и нелегально здесь поселили. Это военное преступление, оно определяется как военное преступление во всех международных конвенциях. И это преступление было совершено на глазах у мировой общественности», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в освобожденном городе Лачин после церемонии поднятия флага.