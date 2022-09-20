Отдел информации 18:36

Осенью 2020 года, в ходе 44-дневной войны, распространялись многочисленные сведения и фото-видеодоказательства участия на стороне Армении наемников из различных стран. Речь шла о вовлечении в боевые действия бойцов Рабочей партии Курдистана (PKK) из стран Ближнего Востока, а именно Ирака и Сирии. Этот очевидный факт после завершения войны подтвердил один из высокопоставленных представителей РПК. В то же время в русскоязычном сегменте соцсетей появилась информация о появлении в Карабахе наемников ЧВК «Вагнер». Спустя годы этот сенсационный факт признал один из «вагнеровцев» Марат Габидуллин, проживающий в настоящее время во Франции. По его словам, наемники ЧВК «Вагнер» находились в Лачинском районе Азербайджана.

Сайт «Idel.Реалии» - проект татарской службы радио «Свобода» побеседовал с самим Габидуллиным. Издание пишет, что в январе 2022 года в екатеринбургском издательстве «Гонзо» вышли мемуары Марата Габидуллина — ветерана ЧВК «Вагнер», который первым среди наемников решился открыто рассказать о службе в этом засекреченном формировании. Он был помощником бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют «поваром Путина». Корреспонденту татаро-башкирской службы «Радио Свободная Европа» Габидуллин рассказал, как Пригожин убеждает людей идти воевать в ЧВК «Вагнер». На прошлой неделе в интернете был опубликован видеоролик, на котором человек, представившийся владельцем «частной военной компании Вагнера» и внешне очень похожий на Евгения Пригожина, вербует заключенных на войну в Украине во внутреннем дворе одной из колоний. Позже журналисты выяснили, что видео было снято в ИК-6 в Йошкар-Оле. Марат Габидуллин воевал в составе «ЧВК Вагнер» в Луганской области, Сирии и Ливии. С марта 2022 года живет во Франции. Свое участие в боевых действиях Габидуллин описал в книге «В одну реку дважды», которая вышла в России в сокращенном варианте. Полную версию, «без цензуры и купюр», как говорит сам автор, он опубликовал в издательстве «Michel Lafon» во Франции. Однако в будущем бывший наемник планирует написать продолжение своих мемуаров. Габидуллину 55 лет, он родился в городе Зарафшан в Узбекистане. До того, как уехать из России, Габидуллин жил в городе Красногорске в Подмосковье. Профессиональный военный, он окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище Министерства обороны России. Ушел из профессиональной армии, был осужден за убийство. Haqqin.az представляет фрагменты интервью с Маратом Габидуллиным: Как все начиналось — Все очень банально. Истории всех наемников похожи друг на друга. Когда-то я хорошо зарабатывал, меня «ушли» из армии, попал в тюрьму, вышел. Начался тяжелый период в моей жизни. Я был в депрессии. Я был потерян. Без работы, без денег, без понятия, куда идти. Тогда мне позвонил один бывший знакомый и предложил «заработать». Он сказал, что в «Вагнере» хорошо платят. Мне показалось, что это возможность начать новую жизнь. Я раньше был военным, поэтому понимал, что надо делать. Согласился, вопросов особо не задавал. Нас собрали в Краснодаре. Там на станции Псекупс (железнодорожная станция Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги), около хутора Молькино, есть полигон — там расположены бригады ГРУ. Там я прошел подготовку, меня взяли рядовым, это было в 2015 году. В 2016-м я был ранен. Мне вырезали одну почку, селезенку, часть кишечника, сделали операцию на желудок. Я уже не мог участвовать в боевых действиях. Но в 2017 году я попросился в Сирию. Мы взяли штурмом Пальмиру, я руководил отрядом. Но у меня открылись раны, и меня эвакуировали. Мне нельзя было на войну.