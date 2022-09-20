Что «вагнеровцы» делали в Лачине? особая папка
Осенью 2020 года, в ходе 44-дневной войны, распространялись многочисленные сведения и фото-видеодоказательства участия на стороне Армении наемников из различных стран. Речь шла о вовлечении в боевые действия бойцов Рабочей партии Курдистана (PKK) из стран Ближнего Востока, а именно Ирака и Сирии. Этот очевидный факт после завершения войны подтвердил один из высокопоставленных представителей РПК. В то же время в русскоязычном сегменте соцсетей появилась информация о появлении в Карабахе наемников ЧВК «Вагнер».
Спустя годы этот сенсационный факт признал один из «вагнеровцев» Марат Габидуллин, проживающий в настоящее время во Франции. По его словам, наемники ЧВК «Вагнер» находились в Лачинском районе Азербайджана.
Сайт «Idel.Реалии» - проект татарской службы радио «Свобода» побеседовал с самим Габидуллиным.
Издание пишет, что в январе 2022 года в екатеринбургском издательстве «Гонзо» вышли мемуары Марата Габидуллина — ветерана ЧВК «Вагнер», который первым среди наемников решился открыто рассказать о службе в этом засекреченном формировании. Он был помощником бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют «поваром Путина». Корреспонденту татаро-башкирской службы «Радио Свободная Европа» Габидуллин рассказал, как Пригожин убеждает людей идти воевать в ЧВК «Вагнер».
На прошлой неделе в интернете был опубликован видеоролик, на котором человек, представившийся владельцем «частной военной компании Вагнера» и внешне очень похожий на Евгения Пригожина, вербует заключенных на войну в Украине во внутреннем дворе одной из колоний. Позже журналисты выяснили, что видео было снято в ИК-6 в Йошкар-Оле.
Марат Габидуллин воевал в составе «ЧВК Вагнер» в Луганской области, Сирии и Ливии. С марта 2022 года живет во Франции. Свое участие в боевых действиях Габидуллин описал в книге «В одну реку дважды», которая вышла в России в сокращенном варианте. Полную версию, «без цензуры и купюр», как говорит сам автор, он опубликовал в издательстве «Michel Lafon» во Франции. Однако в будущем бывший наемник планирует написать продолжение своих мемуаров.
Габидуллину 55 лет, он родился в городе Зарафшан в Узбекистане. До того, как уехать из России, Габидуллин жил в городе Красногорске в Подмосковье. Профессиональный военный, он окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище Министерства обороны России. Ушел из профессиональной армии, был осужден за убийство.
Haqqin.az представляет фрагменты интервью с Маратом Габидуллиным:
Как все начиналось
— Все очень банально. Истории всех наемников похожи друг на друга. Когда-то я хорошо зарабатывал, меня «ушли» из армии, попал в тюрьму, вышел. Начался тяжелый период в моей жизни. Я был в депрессии. Я был потерян. Без работы, без денег, без понятия, куда идти. Тогда мне позвонил один бывший знакомый и предложил «заработать». Он сказал, что в «Вагнере» хорошо платят. Мне показалось, что это возможность начать новую жизнь. Я раньше был военным, поэтому понимал, что надо делать. Согласился, вопросов особо не задавал.
Нас собрали в Краснодаре. Там на станции Псекупс (железнодорожная станция Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги), около хутора Молькино, есть полигон — там расположены бригады ГРУ. Там я прошел подготовку, меня взяли рядовым, это было в 2015 году.
В 2016-м я был ранен. Мне вырезали одну почку, селезенку, часть кишечника, сделали операцию на желудок. Я уже не мог участвовать в боевых действиях. Но в 2017 году я попросился в Сирию. Мы взяли штурмом Пальмиру, я руководил отрядом. Но у меня открылись раны, и меня эвакуировали. Мне нельзя было на войну.
После лечения меня назначили помощником Евгения Пригожина. Работал я в офисе на улице Островского в Петербурге. Потом мне надоело сидеть в офисе, и я снова попросился на войну. Тогда набирали в батальон «Охотники за ИГИЛ», эта военная группировка входила в состав «Вагнера», но состояла почти полностью из сирийцев. Это была идея Пригожина. Весь 2018 год я управлял этой группировкой. Тогда у меня начали открываться глаза на происходящее вокруг. Я начал задаваться вопросом, а что мы вообще делаем в Сирии? Мы же убиваем население? Ушел я из этой структуры в 2019 году.
— Как идет подготовка к этим военным операциям? Вам объясняли их цели?
— Не было ни инструктажа, ни объяснений. Нам ставили цель, какой объект взять под контроль, и это было все. Вопросов мы не задавали, деньги получали после достижения цели. Когда мы воевали против ИГИЛ (признана в России террористической организацией), у меня не было вопросов. ИГИЛ — это террористы, это как чума XXI века. ИГИЛ не имеет права, чтобы быть. Это все было более-менее понятно.
В 2017 году были проблемы с боеприпасами, их не хватало. Освобождение нефтяных полей считалось большой спецоперацией. У нас не было ничего, а у противника — автоматические пушки, минометы, танки. Оружие, которое доходило до вагнеровцев, было либо просрочено, либо приходило поздно. Но мы понимали, что мы воюем против ИГИЛ — и почему мы это делаем. Затем нас втянули в гражданский конфликт в Сирии, и контора «Вагнер» деградировала.
— Сколько человек в «ЧВК Вагнер»?
— Когда я начинал, во время Луганска и Сирии, было около 600. Во время «Бердзора» (название, которое армяне дали Лачинскому району во время оккупации) было уже около 2 500 человек. Затем у «ЧВК Вагнер» появились военные центры в ЦАР, Ливии, Мали. Сейчас вместе с наемниками в Украине, наверное, около 5 000.
— Расскажите о Пригожине, как он общается с людьми?
— Его офис — это царство страха. Все как будто бы ждут наказания за поступки, которые еще не совершили. Еще ничего не сделали плохого, но страх уже есть. Пригожин сам живет по тюремным понятиям. Если человек сидит больше пяти лет, там наступает перекос сознания. Он отсидел 10 и вышел законченным зэком. Я сидел три и считаю, что тюрьма не успела меня изменить. Варлам Шаламов (российский писатель, политзаключенный, провел на Колыме 16 лет) писал, что лагерный опыт не может быть положительным. Пригожин хорошо разбирается в людях. Знает, на кого накричать, а с кем говорить, зная меру. Разговаривает он матом. Моя должность была «расстрельной». Все до меня были им уволены. Когда я позвонил в Молькино сказать, что я ухожу, там ответили: «Мы так спокойно жили три месяца, может, останешься?». Думаю, нелегко найти человека, который выдержит Пригожина.
— Много ли в «ЧВК Вагнер» осужденных?
— Судимость никогда не была поводом для отказа в работе в ЧВК. Были там люди, которые прошли через тюрьмы и лагеря, но в основном это были бывшие военные. В отрядах мы не позволяли вводить тюремные законы, это сразу пресекалось.