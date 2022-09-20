В среду, 21 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента узловой подстанции «Лачин», которая будет построена открытым акционерным обществом «Azerenerji» в городе Лачин, передает пресс-служба главы государства.

В ходе церемонии глава «Azerenerji» Баба Рзаев проинформировал Ильхама Алиева о узловой подстанции и отметил, что она будет построена на южном въезде в город по согласованному с Комитетом по градостроительству и архитектуре проекту для подключения города Лачин и окрестных сел к общей энергетической системе Азербайджана.

Было отмечено, что на этой стратегически важной подстанции будет создан Центр управления, оснащенный современными микропроцессорными цифровыми системами управления.