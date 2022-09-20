Ильхам Алиев о боевых столкновениях с Арменией: «Это – наша земля»

«13 сентября, когда против нас была совершена очередная провокация, азербайджанская армия ответила и поставила врага на место. Я надеюсь, что это наконец-то преподаст им урок. Потому что увидели, что нас никто и ничто не остановит. Нас ничьи призывы, заявления, инициативы не остановят. Мы на своей земле, и мы защищаем нашу землю. Наши позиции вдоль границы позволяют нам предвидеть любые армянские провокации и принимать необходимые меры. Мы находимся на выгодных позициях на азербайджано-армянской границе от горы Муров до реки Араз. Эти позиции дают нам как военное преимущество, так и возможность визуального контроля над большой территорией, включая контроль над важными коммуникационными линиями, а мы уже находимся в этих регионах. Мы не были на этих границах тридцать лет», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в освобожденном городе Лачин, комментируя недавние боевые столкновения на границе Азербайджана с Арменией.

«После окончания Второй карабахской войны мы вышли к границам. Если Армения хочет обвинить нас в том, что мы вошли на ее территорию, для этого нет никаких оснований. Во-первых, если бы граница была там, где они говорят, они бы ее установили, построили пограничные полосы, наладили коммуникации, провели инженерные работы. Они считали, что весь Карабах и Зангезур останутся за ними. Поэтому ничего не сделали на азербайджано-армянской границе, — говорит Ильхам Алиев. - То есть без делимитации нашей границы никто не может сказать, где она проходит. Еще раз говорю, мы готовы к обсуждениям и берем на себя ответственность за работу комиссий по делимитации - азербайджано-армянских комиссий. Мы собрали все карты. Еще раз хочу сказать, что у нас есть все карты, в том числе и XIX века, и ХХ века, и более ранние. И на этих картах четко видно, кто на какой земле находится. Поэтому никто не может обвинить нас без проведения делимитации».

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не хочет войны: «Мы не хотели войны и раньше. Именно поэтому вели переговоры почти 30 лет. Именно поэтому мы хотим подписать мирный договор с Арменией после окончания Второй карабахской войны. Однако, если враг нас спровоцирует, мы дадим достойный ответ. Сегодня Армения должна хорошенько подумать. Никто не может говорить с нами на языке ультиматумов, и они не должны ни на кого полагаться. Еще раз хочу сказать, что нас никто и ничто не может остановить. Мы сторонники права, справедливости, международного права и мы защищаем, защищали и восстанавливали нашу территориальную целостность. Мы смогли показать всему миру, на что мы способны, мы силой освободили нашу землю и мы гордимся этим. Этим гордится весь азербайджанский народ, все азербайджанцы мира. Мы гордимся нашими шехидами, нашей армией и нашими солдатами, и наш трехцветный флаг, развевающийся сегодня здесь, является символом нашей Победы. И вот пришло время нам восстановить город Лачин. Подготовка к этому уже ведется. Я направил сюда несколько групп сразу после 26 августа, будет проведен анализ и учет всего жилого фонда, подсчитан ущерб. При этом будут подготовлены предложения по срочным работам. В первую очередь будут отстроены город Лачин, село Забух, село Сус. Я уверен, что мы добьемся этого в ближайшее время. Потому что работа, проделанная нами за прошедший после Отечественной войны период - масштабные строительно-восстановительные работы - показывает, что мы восстанавливаем и будем восстанавливать нашу землю и нашу Родину за свой счет».