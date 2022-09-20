В среду, 21 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Лачинский район, где ознакомился со строительством въездного тоннеля длиной 2400 метров в международный аэропорт Лачин на 35-м километре автодороги Кельбаджар – Лачин, передает пресс-служба главы государства.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о строящемся тоннеле. Он отметил, что одним из важных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых по поручению президента на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, является автомобильная дорога Кельбаджар – Лачин протяженностью 76,3 километра.

Было отмечено, что автодорога Кельбаджар – Лачин берет свое начало в селе Гамышлы Кельбаджарского района и проходит по территории освобожденного от оккупации Лачинского района. Новая дорога обеспечит удобный проезд до районного центра и международного аэропорта Лачин, а также до многих населенных пунктов этих районов.