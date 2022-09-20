Чавушоглу: Объявление частичной мобилизации говорит о серьезности ситуации

«Объявление частичной мобилизации в России и «референдумы» в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье – показатель серьезности ситуации». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя развитие процессов вокруг войны России и Украины.

Глава турецкой дипломатии отметил, что в первые дни войны стороны были более близки к урегулированию, а на мартовской встрече в Стамбуле даже обменялись рядом документов.

«Сегодня на местах имеет место совершенно иная ситуация. Чем дольше длится война, тем сложнее выработать решение. Дипломатия и диалог все еще остаются единственным путем выхода из сложившейся ситуации», - цитирует его «Анадолу».