Чавушоглу: Объявление частичной мобилизации говорит о серьезности ситуации
«Объявление частичной мобилизации в России и «референдумы» в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье – показатель серьезности ситуации». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя развитие процессов вокруг войны России и Украины.
Глава турецкой дипломатии отметил, что в первые дни войны стороны были более близки к урегулированию, а на мартовской встрече в Стамбуле даже обменялись рядом документов.
«Сегодня на местах имеет место совершенно иная ситуация. Чем дольше длится война, тем сложнее выработать решение. Дипломатия и диалог все еще остаются единственным путем выхода из сложившейся ситуации», - цитирует его «Анадолу».
Он напомнил, что Анкара ранее подвергалась критике ряда стран из-за посреднических усилий по Украине, «однако сегодня большинство, в особенности украинцы, сходятся во мнении, что затягивание войны нанесет ущерб всем сторонам».
Чавушоглу подчеркнул, что как-бы ни сложен был путь посредничества, шаги в этом направлении спасают жизни, наглядным показателем чему стала «зерновая договоренность», достигнутая в Стамбуле.
«Благодаря этому соглашению миллионы людей не подверглись стрессу дополнительной нагрузки от повышения цен на продовольствие», - сказал глава МИД Турции.