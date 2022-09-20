Ильхам Алиев заявил, что Армения срывает «Зангезурский коридор»
«Мы предложили 5 принципов для подписания мирного договора с Арменией. На словах они их приняли, но на деле мы этого не видим. Опять же, тактика затягивания времени. Согласно акту о капитуляции, подписанному Арменией 10 ноября 2020 года, вооруженные силы Армении должны были быть выведены из Карабаха. Но они еще не выведены полностью. Армения должна была предоставить коридор, обеспечивающий объединение основной части Азербайджана и Нахчыванской автономной республики. До сегодняшнего дня не только не дали коридор, нам даже не объявили маршрут коридора. Практическая работа не велась. Сейчас мы построили железную и автомобильные дороги до Зангилана. В конце следующего года мы подведем и железную дорогу, и автомобильную дорогу к границе с Арменией. Однако на территории Армении ничего не делается и, похоже, ничего делать не хотят. Они все еще тянут время», - заявил президент Азербайджана в освобожденном городе Лачин.
И.Алиев особо обратил внимание на совершаемые армянской стороной военные провокации: «Только в Лачинском районе было заложено более 1400 новых мин. Эти мины были зарыты в 2021 году, то есть уже после войны. Это открытый террористический акт против Азербайджана. После войны более 240 граждан Азербайджана были либо убиты, либо тяжело ранены в результате взрывов на минных полях. То есть война против нас продолжается, наши люди гибнут. Можем ли мы себе это позволить? Мы никогда не сможем этого допустить. Мы неоднократно предупреждали Армению - прекратите эти грязные дела, вы пожалеете об этом».