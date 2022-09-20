Ильхам Алиев о грандиозных проектах в Лачине

«Сегодня, подъезжая сюда с Мурова, глядя на эти прекрасные горы, я лицезрел красоту нашей прекрасной Родины. От горы Муров до города Лачин, только в этом направлении строятся 12 тоннелей. Я не говорю о направлении Физули-Шуша, других направлениях, в частности, направлении Горадиз-Агбенд. Общая длина этих тоннелей составляет 17,5 километра. Самый крупный из них – Муровдагский тоннель длиной 12 километров. Сейчас я проделал путь за несколько часов. Но придет день - этот день не за горами, года через два, самое большее два с половиной - люди с легкостью будут приезжать в эти места из Гёйгёля, проедут под Муровдагом, поселятся и будут жить здесь. В то же время было дано указание относительно строительства автомобильной дороги Губадлы-Лачин. Мы строим автомагистраль Горадиз-Зангилан-Губадлы. Я дал указания, что дорога Губадлы-Лачин будет четырехполосной. То есть, это основная дорога» , - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в освобожденном городе Лачине.

По словам президента, в Лачин немедленно были направлены специалисты в области электроэнергии. Проведена проверка электроинфраструктуры Лачина, приняты необходимые меры, установлены генераторы. От ГЭС Гюлеберд в Лачин будут проложены линии, и, таким образом, налажена подача электричества.

«Есть генплан города Лачин, разработанный в 1980-х годах. Сейчас он анализируется, будут вноситься дополнения, и мы восстановим город Лачин. – говорит И.Алиев. - Надеюсь, что первая группа лачинцев сможет вернуться в город до конца следующего года. Я надеюсь на это и сделаю все, что в моих силах, чтобы мы смогли добиться этого и восстановить город Лачин в ближайшее время. Восстановим Лачинский район в целом и все остальные районы».

Ильхам Алиев подвел итоги своей многолетней борьбы: «Теперь азербайджанский народ видит, на что мы способны. Он видит, что мы побеждаем в войне, мы побеждаем в жизни, и что делает нас сильными, так это воля народа, единство народа. Наша Победа в войне явилась результатом единства народа. Именно воля и поддержка народа укрепляет нас сегодня при проведении строительных работ и работ по благоустройству».