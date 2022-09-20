Bakcell обратился к абонентам

«По техническим причинам возникли перерывы в предоставлении услуг. Технический персонал компании принимает все меры для скорейшего устранения всех неполадок. Приносим свои извинения нашим дорогим абонентам». Об этом haqqin.az заявили в пресс-службе Bakcell.

В компании отметили, что предоставление услуг будет восстановлено в ближайшее время. Абонентам будет предоставлена дополнительная информация.