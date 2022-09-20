Байден раскритиковал обращение Путина к нации

Президент США Джо Байден решительно раскритиковал российского лидера Владимира Путина за ядерные угрозы, озвученные в ходе его обращения.

«Сегодня снова президент Путин угрожает ядерной войной Европе. Это грубое нарушение режима нераспространения ядерного оружия, а теперь Россия призывает новых солдат в свои ряды, чтобы участвовать в этой битве», - заявил он.

Глава Белого дома также назвал «референдумы», организованные Россией на территориях Украины, «бутафорскими» и призвал страны помочь Киеву.