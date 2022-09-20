Глава Совета по нацбезопасности Украины о ядерной угрозе

«Если Россия хоть на шаг приблизится к применению ядерного оружия, это будет сразу означать конец для нее». Об этом заявил секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Алексей Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что очередной ядерный шантаж свидетельствует лишь о том, что Россия находится в крайне сложном положении.

«Еще раз подчеркиваю тот блеф, который он пытается продвигать, свидетельствует о том, что они находятся в крайне сложном состоянии, в которое сами себя загнали», - сказал он.