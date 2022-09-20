Кадыров назвал противников мобилизации «врагами народа»

«Некоторые люди пишут, что надо выходить против частичной мобилизации... Решение в этих условиях никто не должен обсуждать, а должен выполнять, поэтому я всех призываю не заниматься ерундой. И те, кто будут выходить, они враги народа». Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, таких людей надо задержать и «отправлять на места, где проводят «специальную операцию».

«И дальше будет видно, на кого они работают и что на самом деле хотят. По факту сегодня эти трусы, некогда сбежавшие из родной республики и бросившие ее в самый тяжелый период, продались за так называемые права ЛГБТ и так называемую свободу европейского слова, согласно которой мы часто слышим об оскорблении на Западе нашего любимого пророка и священного Корана», - написал Кадыров.