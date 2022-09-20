В России в некоторых городах проходят протесты против объявленной сегодня утром, 21 сентября, мобилизации. Участников задерживает полиция.

В частности, в Екатеринбурге, Москве, Архангельске и Санкт-Петербурге начались задержания протестующих - силовики забирают участников акции протеста против мобилизации по одному и ведут в автозаки.

Также сообщается, что на задержанных составляют протоколы по «дискредитации» армии.