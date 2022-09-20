Генпрокуратура расследует факт избиения школьника полицейским
В прокуратуре Евлахского района расследуется факт избиения полицейским несовершеннолетнего. Об этом haqqin.az сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.
В пресс-службе отметили, что в прокуратуре Евлахского района начато расследование в отношении следователя Евлахской полиции Вусала Гусейнова.
Он обвиняется в избиении учащегося 4-го класса средней школы №1 Эмиля Алиева (имя и фамилия условные).
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