У Шуши появился новый город-побратим

Управление государственного заповедника города Шуша и муниципалитет турецкого Эрзурума подписали протокол о побратимстве.

Документ был подписан с учетом наличия дружеских и братских связей между Азербайджаном и Турцией, заявили в Управлении.

В соответствии с документом, стороны планируют реализовывать совместные программы, проекты, организовывать взаимные визиты, проводить обмен опытом и информацией, сотрудничать в сферах искусства, культуры, туризма, науки, торговли и информационных технологий.

Документ подписали находящийся с визитом в Эрзуруме председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мяфтун Аббасов и глава Эрзурумского муниципалитета Мехмет Секмен.