В Турции разбился вертолет с российскими военными

В турецком городе Денизли потерпел крушение российский вертолет, вылетевший для тушения пожара в Мармарисе. На фотографиях с места происшествия видна надпись на обшивке вертолета Vladivostok Avia. На странице МВД Турции в Twitter уточнялось, что на борту находились двое граждан России.

Позже посольство России в Турции подтвердило информацию о том, что при крушении пожарного вертолета на юго-западе страны погибли двое российских граждан.

«С сожалением вынуждены сообщить, что в результате крушения вертолета в провинции Денизли погибли два российских гражданина — инженер Александр Яковлев и техник Алексей Волков, пострадали еще трое российских граждан: пилот Илья Ивесенко, 2-й пилот Егор Турков и техник Георгий Онучин», - сообщили в посольстве.