Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан запретили своим гражданам воевать в Украине

«Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан запрещают своим гражданам воевать за Россию». Посольства этих стран напомнили своим гражданам, что в случае участия в боевых действиях в Украине им грозит уголовное наказание на родине.

В Казахстане предусмотрено уголовное наказание до десяти лет тюрьмы. В Узбекистане наказание предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет.

А посольство Кыргызстана в Москве распространило сообщение, в котором сказано: «В связи с принятием Государственной Думой Российской Федерации законодательных актов, предусматривающих упрощенное получение российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении службы в вооруженных силах России, предостерегаем граждан Кыргызстана, которые временно находятся в России, от участия в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранных государств. За это установлена уголовная ответственность».