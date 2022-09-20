Байден недоволен количеством членов Совбеза ООН

«Вашингтон выступает за расширение Совбеза ООН, в том числе за счет новых постоянных членов». Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что «пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира».

На сегодняшний день постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и США.