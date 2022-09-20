Байден: Война в Украине должна закончиться справедливо

Президент США Джо Байден заявил в ходе своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, что Украина имеет те же права, что и любое суверенное государство.

По словам американского лидера, война в Украине должна закончиться на справедливых условиях, на тех, под которыми подписались множество стран.

Президент США отметил, что каждый участник ООН должен решительно и последовательно настаивать на том, что Украина имеет те же права, что и любое суверенное государство. И США будут и дальше проявлять солидарность против войны России в Украине.