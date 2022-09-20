Анар Багиров в ходе своего выступления отметил, что дружественные отношения между субъектом Российской Федерации - Республикой Дагестан и Азербайджаном также охраняются правовыми институтами, подчеркнул важность налаженных добрых отношений для азербайджанских юристов, а также важность поддержания сотрудничества между двумя дружественными институтами, которое укрепилось за эти годы. Он отметил роль Дагестанской палаты адвокатов в защите прав наших соотечественников в Республике Дагестан, а также рассказал об участии азербайджанских юристов в защите прав граждан, проживающих в Республике Дагестан, в Азербайджане. Также в своем выступлении Багиров от имени азербайджанского адвокатского корпуса выразил признательность своим дагестанским коллегам за чтение памяти выдающегося общественного деятеля Азиза Алиева, руководившего Республикой Дагестан в 1942-1948 годах.

На мероприятии вниманию участников была представлена презентация об истории и пути развития Дагестанской палаты адвокатов.

Официальная церемония мероприятия состоялась с участием государственных деятелей Республики Дагестан, руководства Коллегии адвокатов России и представителей Коллегий зарубежных стран.

Делегация Коллегии адвокатов Азербайджана, представленная председателем ее президиума Анаром Багировым и членом президиума Коллегии Мухтаром Мустафаевым, приняла участие в торжественной церемонии, посвященной 100-летию института адвокатуры и 20-летию Коллегии адвокатов Республики Дагестан.

Затем Багиров продолжил свою поздравительную речь и заявил, что считает похвальным развитие дагестанской адвокатуры. Он поздравил своих дагестанских коллег от имени Коллегии адвокатов Азербайджана и вручил награду и памятный подарок вице-президенту Коллегии адвокатов Российской Федерации, президенту Коллегии адвокатов Республики Дагестан Акифу Бейбутову.

После официальной части мероприятия состоялись концертная программа и торжественный прием. В частности, 17-18 сентября был организован визит участников конференции в город Дербент.

Также в рамках визита посетили памятник видному государственному деятелю Азизу Алиеву, сыгравшему важную роль в предотвращении депортации народа Дагестана, и почтили его память.