Бакинский региональный центр МЧС провел учения по гражданской обороне на тему «Организация управления органами и силами гражданской обороны при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» в Государственном нефтегазодобывающем управлении «Абшероннефть» SOCAR, расположенном в Пираллахинском районе Баку.

Основной целью учений являлась проверка реальности плана действий по гражданской обороне, повышение знаний и навыков личного состава, задействованного в учениях, организация взаимодействия между силами и привитие практических навыков.

В мероприятии приняли участие начальник Бакинского регионального центра МЧС генерал-майор Магеррам Гасанов, глава исполнительной власти Пираллахинского района Васиф Иманов, замначальника «Абшероннефти» Балали Джафаров.