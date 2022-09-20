Очередные учения в МЧС фото
Бакинский региональный центр МЧС провел учения по гражданской обороне на тему «Организация управления органами и силами гражданской обороны при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» в Государственном нефтегазодобывающем управлении «Абшероннефть» SOCAR, расположенном в Пираллахинском районе Баку.
Основной целью учений являлась проверка реальности плана действий по гражданской обороне, повышение знаний и навыков личного состава, задействованного в учениях, организация взаимодействия между силами и привитие практических навыков.
В мероприятии приняли участие начальник Бакинского регионального центра МЧС генерал-майор Магеррам Гасанов, глава исполнительной власти Пираллахинского района Васиф Иманов, замначальника «Абшероннефти» Балали Джафаров.
Непосредственно в учениях приняли участие Бакинский региональный Центр МЧС, силы Государственной противопожарной службы, Спасательно-медицинской службы особого риска, Пираллахинской районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и штаба гражданской обороны, территориальные силы гражданской обороны, личный состав подразделений гражданской обороны, а также курсанты Национальной авиационной академии.
Участники учений минутой молчания почтили память шехидов.
В ходе учений оценивались действия личного состава по оповещению и сбору при чрезвычайных ситуациях, а также ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и организации общего управления. Также заслушивались отчеты о выполнении функциональных обязанностей.
Отрабатывались также эвакуация сотрудников из «опасной зоны», проведение разведки на «месте аварии», «вынос пострадавших из зоны аварии и оказание им первой медицинской помощи», а также «тушение пожара». После успешного проведения учений были обсуждены результаты и даны соответствующие задания.