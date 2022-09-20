Залужный: ВСУ уничтожат всех, кто придет с оружием

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что заявления военно-политического руководства России не окажут влияния на готовность украинцев сражаться за свою свободу.

«Вооруженные силы Украины 8 лет и 7 месяцев сдерживают натиск против нашего государства. Полномасштабное наступление России не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили их. Объявление мобилизации в России тому подтверждение. Сотни тысяч мужчин и женщин защищают родную землю, собственные дома, своих детей и будущее Украины.

Поэтому никакие заявления военно-политического руководства РФ не окажут влияния на нашу готовность сражаться за свою свободу. Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю – будь то добровольно или по мобилизации», - написал он в Facebook.