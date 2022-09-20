Евросоюз обсуждает очередные санкции против России

Европейская комиссия начнет консультации с представителями стран ЕС по поводу предстоящего пакета санкций в течение нескольких дней, пишет издание Politico.

Издание утверждает, что дипломаты ожидают обсуждения плана по ограничению цен на российскую нефть, который сейчас обсуждается в G7.

В настоящее время США оказывают давление на Евросоюз, чтобы добиться прогресса в ограничении цен на нефть до вступления в силу в декабре запрета на импорт российской нефти.

По словам дипломатов ЕС, консультации начнутся в течение нескольких дней. Среди потенциальных ограничений, которые могут быть рассмотрены, называют дополнительные списки физических лиц, запрет на импорт российских алмазов и других предметов роскоши.