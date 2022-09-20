Сахиль Бабаев рассказал пакистанскому министру об успешных реформах в Азербайджане

Министр подчеркнул, что постоянная политическая и моральная поддержка Пакистана Азербайджану в обеспечении территориальной целостности нашей страны высоко ценится нашим народом, и выразил признательность за эту поддержку.

В ходе встречи Сахиль Бабаев отметил, что благодаря политической воле и усилиям глав государств отношения между двумя странами развились и достигли уровня стратегического партнерства.

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев и министр труда и развития человеческих ресурсов Пакистана Саджид Хуссейн Тури провели встречу в формате видеоконференции.

Бабаев сказал, что опечален многочисленными жертвами и разрушениями, вызванными сильными наводнениями в Пакистане, выразил соболезнования семьям и близким погибших, пожелал выздоровления пострадавшим в результате трагедии.

Он подробно рассказал о широкомасштабных социальных реформах, проводимых в Азербайджане, а также роли центров DOST и проделанной работе в направлении электронизации услуг.

Министр подчеркнул, что существует большой потенциал для расширения сотрудничества двух стран во многих сферах, в том числе в сфере труда и занятости, осуществления активного обмена опытом.

Он обратил внимание на важность Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между двумя министерствами, подписанного в мае текущего года, в развитии двусторонних отношений.

Саджид Хуссейн Тури выразил удовлетворение тем, что отношения между Пакистаном и Азербайджаном сегодня находятся на уровне стратегического партнерства, основанного на дружественных отношениях. Он выразил уверенность, что сотрудничество двух министерств и в дальнейшем будет развиваться на фоне расширения отношений между двумя странами.