Новое обвинение против Аваза Зейналлы
Главе интернет-телевидения «Хурал ТВ» Авазу Зейналлы предъявлено дополнительное обвинение.
Как сообщает haqqin.az, против него заведено дело по статье 312-1(незаконное вмешательство в решение должностного лица-торговля влиянием) Уголовного кодекса АР.
Отметим, что Аваз Зейналлы был привлечен в качестве обвиняемого по статье 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса, и решением Бинагадинского районного суда против него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.