Мобилизация спровоцировала километровые очереди на границе России с Финляндией

Объявленная сегодня, 21 сентября, частичная мобилизация в России спровоцировала массовый побег населения из страны: пробки на границе с Финляндией растянулись на много километров.

По данным местных СМИ, жители Санкт-Петербурга и области образовали многокилометровую очередь, которая сконцентрирована на пункте пограничного контроля с Финляндией. По информации очевидцев, пробка растянулась уже на 50 км.

На сегодняшний день именно на данном пункте пропуска граждане России еще могут пересечь границу с Европой, используя открытые шенгенские визы.

Напомним, что накануне Латвия и Эстония заявили, что не будут выдавать гуманитарные визы гражданам России, которые выражают намерения уклониться от мобилизации. Делаться это будет из соображения национальной безопасности.