Зеленский: Частичная мобилизация в России ничего не изменит

«Частичная мобилизация, официально объявленная в России Владимиром Путиным, была ожидаемой, и она ничего не изменит в планах Украины». Об этом заявил в интервью BILD президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, он не видел выступления Путина, так как «выступление президента России не является его любимым видео».

«У меня есть вся необходимая информация... Ничего нового для меня в выступлении Путина не было», - сказал украинский лидер.