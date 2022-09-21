Жаркая погода в Баку сохранится лишь до 23 сентября

«Непрерывный юго-восточный поток воздуха вызывает увеличение относительной влажности воздуха. Даже относительная влажность днем колеблется в пределах 60-80 процентов, что намного выше нормы».

Тагиева сказала, что в последние дни температура воздуха в столице на 6 градусов выше климатической нормы.

«За последние дни в регионах зафиксировано 38 градусов тепла, а в столице 33 градуса тепла». Об этом заявила глава Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.

По словам Тагиевой, влажность воздуха является одним из основных параметров, влияющих на организм человека. При температуре выше 30 градусов такая относительная влажность влияет на скорость теплоотдачи тела и вызывает негативную реакцию в настроении людей.

«Таким образом, в жаркую погоду повышенная влажность практически препятствует выходу влаги с поверхности кожи, замедляя теплообмен, что вызывает некоторый дискомфорт».

Представитель службы также сообщила, что до 23 сентября серьезных изменений в погоде не ожидается, будет преобладать юго-восточный ветер, но с 24 сентября погода изменится.