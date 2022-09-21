Джейхун Байрамов встретился с генсеком ОИС в Нью-Йорке

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хиссейном Брахимом Тахой, передает пресс-служба МИД Азербайджана.

В ходе встречи Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ОИС и тесно сотрудничает с организацией, а также предоставил подробную информацию о последних провокациях ВС Армении на госгранице с Азербайджаном.

Было подчеркнуто, что ОИС традиционно поддерживает справедливую позицию, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Министр Байрамов заявил о полной решимости Азербайджана продолжать эффективное сотрудничество с ОИС.

В свою очередь, Хиссейн Брахим Таха отметил, что Азербайджан является активным членом Организации, особо отметил вклад Баку в укрепление исламской солидарности, межкультурного и межрелигиозного диалога. На встрече также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня сотрудничества в рамках ОИС.