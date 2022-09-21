Лавров: «Цели «спецоперации» будут выполнены»

«Цели «специальной военной операции» в Украине сохраняют свою актуальность и будут выполнены независимо от того, сколько нужно на это время». Об этом заявил в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что цели «спецоперации» известны: защита населения Донбасса, устранение российских угроз безопасности, демилитаризация и денацификация Украины.

По мнению российского министра, в Вашингтоне не заинтересованы в установлении мира и спокойствия в Украине.

«Это стало понятно уже в марте, когда Москва и Киев приблизились к достижению договоренностей между собой. Такая очередь событий явно испугала американцев и британцев, и они фактически запретили Украине вести дальнейший диалог с Россией. С тех пор украинские власти уклоняются от процесса переговоров», – объяснил Лавров.

Глава российского МИД также заявил, что из «оружия НАТО убивают мирных жителей на территории России».

«Из натовского, американского вооружения обстреливают сопредельную Украине российскую территорию, убивают там мирных жителей. В Пентагоне не скрывают, что передают Киеву разведданные, целеуказания для нанесения ударов», - сказал Лавров.