Макрон: «Решение о мобилизации ведет к изоляции России»

«Решение Владимира Путина, объявившего сегодня о мобилизации резервистов, ведет к дальнейшей изоляции России». Об этом заявил в интервью французским СМИ президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, Россия все больше погружается в войну против Украины и призвал оказывать максимальное давление на президента РФ Владимира Путина, чтобы он положил конец войне.

«Поэтому Россия все больше изолирована и участвует в войне, которой только она хочет, и которая является незаконной и нелегитимной», - добавил французский лидер.