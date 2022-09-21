Финляндия готовится закрыть границы для россиян

«Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну для российских граждан». Об этом заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Он отметил, что сегодня, 21 сентября, Хельсинки решила начать подготовку национального решения о том, как может ограничить или полностью предотвратить «этот туристический поток».

Он отметил, что работа уже началась, ею занимаются эксперты из разных министерств под руководством МИДа.

«Финляндия не хочет быть транзитной страной, даже для россиян с шенгенскими визами, выдаваемых другими странами, и теперь мы хотим взять под контроль этот трафик», - резюмировал министр.