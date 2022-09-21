В Иране произошло землетрясение, ощущалось и в Нахчыване

«В 21:57 по местному времени на территории Ирана в 78 км юго-западнее станции Нахчыван зарегистрировано землетрясение». Об этом говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине пяти километров. Землетрясение ощущалось в Нахчыванской автономной республике до 3-4 баллов.