Молдова обратилась к России: выведите свои войска из Приднестровья!
Президент Молдовы Майя Санду выступила с речью перед пленарным заседанием Генеральной Ассамблеи ООН и потребовала вывода находящихся в Приднестровье российских войск.
«Власти Молдовы в очередной настаивают на выводе российских военных из Приднестровья и уничтожении боеприпасов со складов в Колбасне», - заявила Санду, выступая с речью.
Она выразила благодарность членам ЕС за «признание и вотум доверия, оказанные любви к свободе, динамичной демократии и приверженности верховенству закона в Молдове».
«Подписывая заявку на вступление в Евросоюз, мы хотим, чтобы мир знал: мы выбираем демократию вместо автократии, свободу вместо угнетения, мир вместо войны и процветание вместо бедности», - сказала она.
Президент Молдовы заявила, что страна решительно осуждает войну против Украины, а также объявленную недавно Россией дополнительную мобилизацию войск.
«Мы твердо стоим на стороне Украины и поддерживаем ее независимость, суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ. Хочу выразить глубокое восхищение всем украинцам за их мужество, стойкость и внутреннюю силу продолжать борьбу за выживание, справедливость и свободу», - отметила она.