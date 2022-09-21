Молдова обратилась к России: выведите свои войска из Приднестровья!

Президент Молдовы Майя Санду выступила с речью перед пленарным заседанием Генеральной Ассамблеи ООН и потребовала вывода находящихся в Приднестровье российских войск.

«Власти Молдовы в очередной настаивают на выводе российских военных из Приднестровья и уничтожении боеприпасов со складов в Колбасне», - заявила Санду, выступая с речью.

Она выразила благодарность членам ЕС за «признание и вотум доверия, оказанные любви к свободе, динамичной демократии и приверженности верховенству закона в Молдове».