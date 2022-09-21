Путин: давать оценку действиям Ленина и Сталина пока рано
«За прошедшее более чем тысячелетие наша государственность пережила разные эпохи, в том числе жестокие нашествия врагов, раздробленность и трагедии междоусобиц, но каждый такой сложный период неизменно завершался возрождением Отечества». Об этом заявил президент России Владимир Путин, говоря о 1160-летии зарождения российской государственности, передает сайт Кремля.
Среди многих имен Путин отдельно упомянул Николая II, Ленина и Сталина, поскольку колебался, называть ли их имена на торжественном мероприятии в Великом Новгороде.
«Эти и многие другие наши соотечественники были масштабными, сложными, порой противоречивыми историческими личностями», - заявил он.
По словам президента России, некоторые из них по-своему видели будущее страны.
«Знаете, я то вписывал в этот текст, то зачеркивал такие имена, как Николай II, Ленин, Сталин. Судя по всему, не так уж много с исторической точки зрения прошло времени для того, чтобы давать полноценные объективные оценки, лишенные текущей политической конъюнктуры. Однако и они в том числе, а самое главное весь наш народ сделали Россию великой мировой державой», - подчеркнул господин Путин.