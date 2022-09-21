Бен Ходжес: «Если Россия ударит ядерным оружием, США уничтожат весь её черноморский флот»

«На применение Россией ядерного оружия в Украине США ответят «сокрушительным ударом» возмездия по российским военным базам или черноморскому флоту». С таким предупреждением в среду, 21 сентября, выступил бывший командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает The Daily Mail.

Он заявил, что ответ Вашингтона, возможно, будет и не ядерным, но это не помешает Вооруженным силам США уничтожить российский черноморский флот или крымские военные базы.

Такой комментарий последовал на объявление Владимиром Путиным частичной мобилизации в России.