В Иране заблокировали Instagram

В Иране ограничили доступ к социальной сети Instagram. В лондонской группе NetBlocks, отслеживающей доступ в Интернет, утверждают про массовые сбои с доступом в Интернет. Иранцы на условиях анонимности утверждают, что не могут войти в систему с помощью мобильных телефонов или домашнего подключения, пишут иностранные СМИ.

Подобная мера ограничивает возможности протестующих организовывать и обмениваться информацией. Правительство Ирана пока не прокомментировало сбои в работе Instagram.