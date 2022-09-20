Так, согласно турецким источникам, лидер сирийского режима отказался встречаться с прибывшим в Дамаск посланником Эрдогана, лидером пророссийской партии Vətən Догу Перинчеком и членами его делегации.

Усилия России по восстановлению отношений между Турцией и Сирией уже дали определенные результаты. Главы спецслужб двух стран недавно провели несколько встреч, в ходе которых обменялись рядом условий. Тем не менее, Башар Асад не спешит предпринимать публичные шаги по примирению с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как уже сообщалось, Перинчек еще в прошлом месяце объявил, что посетит Сирию и встретится с Башаром Асадом, подчеркнув, что его визит согласован с Анкарой и Москвой.

После того, как Асад его не принял, Перинчек не исключил в интервью Ulusal Kanal, вещательному органу партии Vətən, что «свою роль сыграли проамериканские элементы в правительстве Турции». По его словам, эти «элементы» оказывали давление на сирийские власти, чтобы те сначала встретились с ними, а не с Догу Перинчеком.

При этом лидер пророссийской партии не исключил, что его визит в Сирию состоится позже.

Напомним, что Турция отложила планы новых боевых операций против курдских группировок РПК/ОНС на севере Сирии, выразив желание восстановить отношения с Дамаском, прерванные в 2011 году.

Для этого Анкара согласилась не только заблокировать на своей территории деятельность всех сирийских оппозиционных партий, но и выслать её представителей в третьи страны. Этой теме, в частности, были посвящены переговоры между главой службы турецкой внешней разведки MTI Хаканом Фиданом и шефом сирийской разведки Али Мемлюком, которые, как сообщают турецкие источники, несколько раз встречались в Москве.

Нидал Кабалан, бывший посол Сирии в Турции до того, как эти страны разорвали друг с другом дипломатические отношения, сказал корреспонденту турецкой службы ВВС, что Дамаск ожидает от Анкары «конкретных шагов» для нормализации отношений, одним из которых, по мнению дипломата, должно стать полное прекращение поддержки Анкарой сирийской оппозиции, в том числе, закрытие оппозиционных телеканалов, действующих в Турции. Еще одним шагом, по словам Кабалана, должен стать вывод турецких войск из провинции Идлиб и передача сирийским вооруженным силам контроля над стратегически важной трассой М4.