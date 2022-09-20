Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против России

«Европейский Союз готов ввести новые экономические санкции против России в связи с объявлением Владимиром Путиным частичной мобилизации и поддержкой «референдумов» на территориях Украины». Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает «ЛИГА».

Она отметила, что ЕС готов наложить дальнейшие экономические расходы на Россию, а также на физических и юридических лиц внутри и за пределами России, которые поддерживают ее политически или экономически.

По словам главы Европарламента, Еврокомиссия предложит дополнительные меры экспортного контроля над поставками гражданских технологий по мере того, как Россия переходит к полной военной экономике.