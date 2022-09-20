Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Словакии

В среду, 21 сентября, в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных и европейских дел Словакии Растиславом Качером, сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

В ходе встречи министр Байрамов отметил, что двусторонние отношения между двумя странами развиваются по ряду направлений и имеется большой потенциал для расширения этого сотрудничества. Он подчеркнул важность последовательной работы в целях развития двустороннего сотрудничества в экономической сфере, а также поощрения взаимных инвестиций.

Также глава МИД Азербайджана проинформировал о новой ситуации в регионе после Второй карабахской войны, мерах, предпринятых в связи с реализацией трехсторонних заявлений, поведении и последних провокациях армянской стороны, идущими вразрез со взятыми ею на себя обязательствами, а также о минной угрозе на освобожденных территориях.

В свою очередь, Растислав Качер отметил важность продолжения существующего политического диалога между нашими странами. Он подчеркнул важность соблюдения принципов международного права, являющихся основой межгосударственных отношений.

Качер добавил, что нацелен на дальнейшее развитие связей сотрудничества, торгово-экономических связей между Словакией и Азербайджаном. Принимая во внимание обширный опыт и технологии Словакии, он подчеркнул намерение по поддержке усилий в области разминирования.