Юлия Медведева, специально для haqqin.az 01:07

«Китайские разведчики находятся на одном уровне с русскими», - считает руководство Центрального разведывательного управления США. – «А лучшие операции Китая сейчас так же хороши, как и у России». В разведывательном сообществе США сейчас популярен следующий анекдот: «В то время как российские агенты ночью поднимают на поверхность подводную лодку и отправляют небольшую группу на пляж, чтобы принести ведро песка, китайцы посылают тысячи купальщиков средь бела дня, чтобы каждый принес всего по одной песчинке».

Звучит остроумно, но не очень весело. Представители ФБР заявляют, что открывают новое расследование по фактам китайского шпионажа каждые 12 часов. Их европейским коллегам не легче – в британской MI-5 количество таких дел увеличилось с 2018 года в семь (!) раз. Последние два десятилетия, со времен трагедии 9/11, американская разведка сконцентрировалась на антитеррористической деятельности, ослабив свою активность на других направлениях. Чем тут же воспользовались китайцы. И если раньше разведка КНР в основном использовала для проникновения к американским секретам хакеров, то теперь она активнейшим образом вербует агентуру. Причем, вычислить их намного сложнее, чем российских, в виду «размытости» операций. Российские шпионы обычно выполняют конкретную задачу или вербуют представителей узкой прослойки военной или деловой элиты. Китай действует иначе, начиная с расширения своего политического влияния и заканчивая получением коммерческих или технологических секретов.

Конгрессмен Джейсон Кроу, кстати – бывший армейский рейнджер, служивший в Афганистане и Ираке, в заочной беседе прямо заявляет, что США в последние несколько лет слишком сосредоточились на борьбе с терроризмом. Хотя, по его мнению, «гораздо большую угрозу Америке представляет Китай. Поскольку террористические группировки не разрушают американский образ жизни так, как это делает Пекин». Усиление китайской разведки имеет и вполне конкретные цифры ущерба. В ФБР считают, что США ежегодно теряют из-за китайского промышленного шпионажа более 600 миллиардов долларов. В Европе ситуация тоже непростая – потеря 50 миллиардов евро в год и недополученные 600 тысяч рабочих мест. Тут уж откровенно становится не до смеха, особенно если учесть, что связь между агентом и китайским государством установить намного труднее, чем в случае с Россией. Если у кого-либо из членов Коммунистической партии Китая есть легкий доступ к какой-либо конфиденциальной информации на Западе – они обязательно оказываются в поле зрения китайской разведки. И отказаться они смогут, поскольку согласно «Закону о разведке», принятого в КНР в 2017 году все организации и граждане Китая обязаны сотрудничать с отечественными разведслужбами.