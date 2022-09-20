Украина обменяла бойцов «Азова» на Медведчука фото, видео, обновлено 1:57
«В рамках обмена пленными между Украиной и Россией было возвращено 215 наших военных, среди которых 108 бойцов «Азова». Об этом в прямом эфире заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Это самый мощный результат, который мы добились с начала войны», - отметил чиновник.
Ермак рассказал, что вернули очень много известных украинских защитников: Дениса «Редиса» Прокопенко, Сергея «Волыну» Волынского, Святослава «Калину» Паламара.
В среду, 21 сентября, Украина и Россия провели очередной обмен пленными. По данным украинских СМИ, в Киев вернулись руководители полка «Азов». Сообщается, что обмен прошел в Черниговской области.
В сети уже распространяются фото освобожденных, на них начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедик Екатерина Полищук («Пташка») и старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов. Также по данным фото из соцсетей, из российского плена вернулись заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь («Калина») и командир полка «Азов» Денис Прокопенко («Редис»).
По данным издания РБК-Украина, в рамках этого обмена российской стороне выдали депутата и одного из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука.
Также российские СМИ пишут, что в Чкаловском аэропорту сел борт с 55 российскими военнослужащими, вызволенными из украинского плена. В ближайшее время ожидается официальное сообщение об обмене.