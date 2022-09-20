«В рамках обмена пленными между Украиной и Россией было возвращено 215 наших военных, среди которых 108 бойцов «Азова». Об этом в прямом эфире заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Это самый мощный результат, который мы добились с начала войны», - отметил чиновник.

Ермак рассказал, что вернули очень много известных украинских защитников: Дениса «Редиса» Прокопенко, Сергея «Волыну» Волынского, Святослава «Калину» Паламара.