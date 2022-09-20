Трасс и Байден обсудили мобилизацию в России

«Великобритания и США считают необходимым продолжать оказывать военную помощь Украине в свете объявления Россией частичной мобилизации». Об этом говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства Лиз Трасс после встречи с президентом США Джо Байденом на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Отмечается, что лидеры США и Великобритании осудили недавние заявления президента России Владимира Путина по Украине и согласились с тем, что его действия подчеркивают необходимость продолжать экономическую и военную поддержку Украины со стороны союзников.

Кроме того, Трасс и Байден выступили за отказ от «сверхзависимости от авторитарных государств в области энергетики, технологий и цепочек поставок вспомогательных материалов производственного значения».