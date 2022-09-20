Эрдоган: обмен пленными между Россией и Украиной произошел при посредничестве Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обмен 200 военнопленными между Россией и Украиной произошел при посредничестве Анкары.

В беседе с журналистами турецкий лидер отметил, что обмен пленными состоялся в результате переговоров с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.

По словам главы турецкого государства, обмен пленными между Россией и Украиной, достигнутый при посредничестве Турции, является важным шагом на пути к прекращению войны.

«Анкара продолжает прилагать усилия для достижения мира между Москвой и Киевом», - сказал Эрдоган, выразив благодарность лидерам Украины и России за согласие на обмен военнопленными.