Турция осудила «референдумы» на украинских территориях

Министерство иностранных дел Турции осудило намерения России провести «референдумы» на территориях Украины, заявив, что это усложнит дипломатический процесс и чревато углублением нестабильности.

«Мы обеспокоены попытками провести односторонние референдумы на частях Украины под российским контролем. Такой нелегитимный fait accomplis (совершенный факт) не будет признан международным сообществом. Напротив, он будет препятствовать восстановлению дипломатического процесса и усугубит нестабильность», – говорится в заявлении ведомства.

В МИД также выразили поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины и готовность к осуществлению любого необходимого вклада для окончательного разрешения нынешней войны путем мирных переговоров.