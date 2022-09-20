Зеленский о возможных переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеовыступлении, которое было показано на сессии Генассамблеи ООН, высказался о возможности переговоров c Россией.
«Что касается переговоров между Украиной и Россией. Возможно, вы слышали от России разные слова про переговоры. Они говорят, что к ним готовы. Но они говорят о переговорах, а сами проводят военную мобилизацию, они говорят о переговорах, а сами объявляют псевдо-референдумы. Я исключаю, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной», – сказал Зеленский.