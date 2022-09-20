Эльнур Мамедов, обозреватель haqqin.az 03:05

Азербайджанские СМИ обошли вниманием работу прошедшего недавно в Ереване IX Российско-армянского межрегионального форума и, как выясняется, совершенно зря. Поскольку вице-премьер РФ Алексей Оверчук говорил там не столько об экономической помощи Москвы, сколько о политической неблагонадежности и экономической недальновидности Еревана.

Из сказанного российским вице-премьером следует, что только с 2016 по 2021 годы оборот внешней торговли России с Армения вырос почти в два раза, составив только за первую половину этого года два миллиарда долларов. Экспорт России в Армению за указанный период составил 1,4 млрд долларов, обозначив рост на 40,5 процента, а импорт в Россию из Армении увеличился на 66,3 процента, составив 600 миллионов долларов. Что и говорить – вполне убедительные цифры, чтобы до конца осознать факт полной экономической зависимости Армении от России. Тем не менее, будучи хорошо знакомым с амбициозным характером армянских политиков, Оверчук добавил, что объем российских вложений в экономику Армении, где работают более сорока российских компаний, составляет без малого 40 процентов или порядка двух миллиардов долларов от общего объема иностранных инвестиций. Причем такие российские компании, как ЗАО «Газпром Армения», ООО «ГеоПроМайнинг Голд», ЗАО «МТС Армения», «РЖД», «Росатом» являются крупнейшими налогоплательщиками в бюджет Республики Армения. Судя по всему, вице-премьер Оверчук мобилизовал все резервы политического такта, чтобы не сказать хозяевам межрегионального форума прямо: «Уважаемые господа, вся ваша армянская экономика есть ни что иное, как филиал экономики России». Вместо этого Алексей Оверчук дипломатично призвал ведущих армянских политиков «подумать и о будущем», добавив, что Россия намерена и впредь наращивать российско-армянскую кооперацию в энергетике, включая атомную, в горнорудной промышленности, транспорте и логистике, в высоких технологиях. Оверчук также подчеркнул, что разблокирование транспортных связей в регионе откроет для экономического развития Армении большие возможности и обеспечит ей приток новых инвестиций. Остановившись же на вопросе открытия автомобильных и железных дорог между Азербайджаном и Арменией, вице-премьер России впервые озвучил конкретную выгоду, которую Ереван мог бы извлечь из реализации этого проекта.

«Мы уверены, что разблокирование транспортных связей в регионе, предусмотренное Трехсторонними договоренностями наших лидеров, откроет новые возможности для экономического развития Армении и притока сюда новых инвестиций, - подчеркнул Оверчук. – По нашим оценкам, открытие железных и автомобильных дорог между Арменией и Азербайджаном создаст предпосылки для притока в Армению порядка 4,5-5 миллиардов долларов российских инвестиций. У нас есть понимание, какие это могут быть проекты, и мы давно обсуждаем их с нашим бизнесом». Если рассуждать логически, то для стоящей на краю пропасти армянской экономики пять миллиардов долларов реальных инвестиций – это намного больше и существеннее, нежели звонкие, но ничем не обеспеченные посулы спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По той же логике трудно предположить, что врожденные честность и гордость армянских политиков не позволят им продать за пять миллиардов свои надуманные идеологические скрепы.

Еще как позволят! Просто миллиарды эти пойдут на развитие национальной экономики, и сколько из них перепадет в их бездонные карманы, никто толком не знает. А вот слезы Нэнси Пелоси, которыми спикер Конгресса США омыла памятник жертвам, так называемого, «геноцида» – это хороший и, главное, проверенный производственный фон для дальнейшего раскручивания армянской мантры о многострадальном и всеми гонимом народе, за счет которой они уже десятки лет загребают немалые деньги. К тому же, речь идет только о российских инвестициях. А сколько будет других капиталовложений, каковы доходы от эксплуатации разблокированных дорог, в какие миллиарды обернется все это для бюджета Армении – об этом пока никто не говорит. Может, в этой ситуации армянским экономистам стоило бы посчитать, какой доход это принесет стране, какое количество людей поможет обеспечить работой. Глядишь, и до политиков, дошло бы, наконец, что альтернативы этому предложению, поддерживаемому всеми странами, просто нет. Но армянским политикам, судя по всему, удобнее убеждать себя и своих немногочисленных союзников, что разблокирование Зангезурского коридора выгодно только Азербайджану и Турции. А Азербайджан, тем временем, уже переходит к практически работам. Зангезурский коридор создает возможности дополнительного транзита через территорию Азербайджана 5-8 миллионов тонн грузов в год, и Баку явно не желает упускать такую выгоду. В Восточном Зангезуре и Карабахе ведутся интенсивные работы по восстановлению и сооружению транспортной инфраструктуры. Строительство автомобильной дороги Горадиз-Агбенд (протяженность 124 км) завершено на 59 процентов, железной дороги Горадиз-Агбенд (110 км) – на 38 процентов, железной дороги Барда-Агдам (58 км) – на 58 процентов.